«Известия»: состояние Костомарова стало улучшаться на фоне смены лечения
Москва, 17 марта, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Российскому фигуристу Роману Костомарову поменяли схему лечения, после чего его состояние стало улучшаться. Об этом 17 марта сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По его информации, пока врачи ничего не делают с заражённой рукой. Если на фоне терапии у спортсмена наладится кровоснабжение, то на руке будут «чистить» небольшие участки.
Отмечается, что если стабильности в крови не будет, то руку придётся ампутировать. Но пока, как уточняет источник, стабильность есть.
Также сообщается, что Костомарова возили в операционную и снимали трахеостому, но пока имеющееся отверстие не ушили, поскольку оно может понадобиться для лечения.
Ранее сообщалось, что врачи пытаются вывести Костомарова из медикаментозного сна после микроинсульта.