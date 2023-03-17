Москва, 17 марта, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Российскому фигуристу Роману Костомарову поменяли схему лечения, после чего его состояние стало улучшаться. Об этом 17 марта сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Петр Ковалев/ТАСС Российский фигурист Роман Костомаров

По его информации, пока врачи ничего не делают с заражённой рукой. Если на фоне терапии у спортсмена наладится кровоснабжение, то на руке будут «чистить» небольшие участки.

Отмечается, что если стабильности в крови не будет, то руку придётся ампутировать. Но пока, как уточняет источник, стабильность есть.

Также сообщается, что Костомарова возили в операционную и снимали трахеостому, но пока имеющееся отверстие не ушили, поскольку оно может понадобиться для лечения.

Ранее сообщалось, что врачи пытаются вывести Костомарова из медикаментозного сна после микроинсульта.