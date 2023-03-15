«Матч ТВ»: врачи пытаются вывести Костомарова из медикаментозного сна после микроинсульта

Москва, , 19:29 — REGNUM Врачи пробуют выводить российского фигуриста Романа Костомарова из медикаментозного сна. Об этом 15 марта сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Роман Костомаров Алексей Даничев/ © РИА Новости

«Врачи стараются приводить Костомарова в сознание, пытаются его будить», — приводит «Матч ТВ» слова источника.

Он добавил, что прогнозы могут быть только самые осторожные, и остаётся надеяться на положительную динамику. Отмечается, что более недели назад Костомаров после микроинсульта был погружён в медикаментозный сон.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что сердце Костомарова может остановиться из-за очередной операции по ампутации конечностей.