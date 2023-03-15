Брянск, , 14:11 — REGNUM Взрывное устройство обнаружил караул 14 марта во время осмотра территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Новозыбковском районе Брянской области. Об этом ИА REGNUM сообщил 15 марта информированный источник.

Саперы © Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники караула на нефтеперекачивающей станции «Дружба» нашли подозрительный предмет во время обхода. Об этом начальник подразделения доложил в правоохранительные органы. На станцию сразу направили взрывотехников. Они изучили и обезвредили устройство.

«Около 16 часов 14 марта поступила информация об обнаружении на территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» подозрительного предмета. Он был идентифицирован, как самодельное взрывное устройство, состоящее из пластиковой трубы, оболочки из пластмассы, внутри предположительно пластид, механизм детонации, исполнительный механизм и поражающие элементы в виде металлических шариков. Масса взрывчатого вещества оценена в 300 — 500 гр. Устройство обезврежено и направлено на экспертизу», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас сотрудники регионального управления Следственного комитета изучают камеры видеонаблюдения в округе и проводят проверку по данному инциденту.