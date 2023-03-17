Брянск, 17 марта, 2023, 09:41 — ИА Регнум. На нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области вновь обнаружено взрывное устройство, сообщил 17 марта источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было обнаружено днём 16 марта. Оно состояло из металлического корпуса и было снаряжено порошковыми элементами в виде шариков, а также самим взрывным устройством.

Предположительно, его сбросили с беспилотника. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта во время осмотра территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Новозыбковском районе Брянской области караул обнаружил взрывное устройство. Его также могли сбросить с беспилотника.