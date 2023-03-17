Экс-президент Туркменистана Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Ашхабад, , 09:26 — REGNUM Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Бердымухамедова, он уже 22 года близко знаком с президентом Турции и считает его выдающейся личностью, а также политическим деятелем мирового уровня.

«Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов», — приводит газета слова экс-главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Отмечается, что в связи с этим было предложено выдвинуть президента Турции на Нобелевскую премию мира.

«И мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения», — заявил бывший глава Туркменистана.

Отмечается, что Эрдоган является руководителем, который достоин этой международной премии.

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году три организации удостоены Нобелевской премии мира. Это правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), киевский «Центр гражданских свобод» и белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.