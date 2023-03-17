Ашхабад, 17 марта, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По словам Бердымухамедова, он уже 22 года близко знаком с президентом Турции и считает его выдающейся личностью, а также политическим деятелем мирового уровня.

«Он проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов», — приводит газета слова экс-главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Отмечается, что в связи с этим было предложено выдвинуть президента Турции на Нобелевскую премию мира.

«И мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения», — заявил бывший глава Туркменистана.

Отмечается, что Эрдоган является руководителем, который достоин этой международной премии.

Как передавало ИА REGNUM, в 2022 году три организации удостоены Нобелевской премии мира. Это правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), киевский «Центр гражданских свобод» и белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.