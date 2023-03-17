РБК: авиакомпании в России ощутили нехватку свечей зажигания для Superjet

Москва, , 08:24 — REGNUM Операторы самолетов Superjet 100 ощутили дефицит свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в шести авиакомпаниях.

Sukhoi Superjet 100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Холдинг, ссылаясь на письмо первого заместителя генерального директора «ИрАэро» Владимира Панфилова, которое было отправлено в адрес Минпромторга, сообщает, что дефицит свечей зажигания может привести к остановке некоторых самолётов Superjet в ближайшее время и постепенному полному прекращению полётов этих воздушных судов.

«Но прямо сейчас всё в порядке — несколько запасных свечей у нас есть, поэтому интенсивность полётов не снижаем», — приводят журналисты слова генерального директора этой авиакомпании Юрия Лапина.

По его словам, другие авиаперевозчики тоже обращались в Минпромторг по поводу дефицита свечей.

Отмечается, что председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод также подтвердил, что на рынке наблюдается дефицит новых свечей зажигания.

Он отметил, что промышленность предложила несколько вариантов решения данной проблемы, при этом, пока хотя бы один из них не пройдёт сертификацию, перевозчик будет увеличивать налёт своих Superjet летом. Отмечается, что у авиакомпании «Якутия» тоже нет новых свечей, при этом осталось несколько бывших в употреблении, поэтому до конца текущего года их должно хватить.

«Очень ждем, что российская промышленность решит вопрос с их скорейшим импортозамещением. Если этого не случится, перевозчикам придется останавливать эксплуатацию Superjet», — приводит холдинг слова собеседника.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра транспорта России Виталия Савельева, самолёты, которые имеются у российских авиакомпаний, можно поддерживать в состоянии лётной годности еще порядка десяти лет.