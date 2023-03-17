Токио, 17 марта, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Установленные западными странами в отношении России санкционные ограничения не привели к снижению уровня жизни населения РФ, констатировал профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори. Причиной этого он считает гениальность и смекалку россиян, проявляющиеся в непростых ситуациях. Мнение было высказано японскому изданию Wedge Infinity.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Поводом для высказывания профессора стали слова журналистки Асуки Токуямы, которая работает в России. Она отметила, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций».

Хаттори признался, и сам также думал о русских, поэтому согласился с её выводами. Способность россиян справляться с непростыми обстоятельствами проявилась и в условиях санкций, отметил эксперт. Он также рассказал, что японцы шокированы снижением цен в России на некоторые продукты питания, в том числе на яйца, вопреки трудностям. За тем, чтобы россиянам приходилось терпеть как можно меньше неудобств, следят власти страны, также подчеркнул Хаттори.

«Русские по-прежнему остаются «гениями обходных путей» и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка Вашингтона с помощью военной поддержки Украины и введённых санкций сокрушить Россию оказалась проигрышной, заявило 11 марта китайское издание Global Times. Ни одна из тактик не сработала против России, отмечалось в публикации.