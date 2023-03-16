Посольство РФ: СМИ США дезинформируют о диверсии на «Северных потоках»
В посольстве РФ заявили о тиражировании американскими СМИ ложных версий подрыва «Северных потоков»
Вашингтон, 17 марта, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Поток публикаций с указанием «фантастических» причин взрыва на российских магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» не прекращается в американских СМИ, заявили в представительстве России в Вашингтоне. В посольстве считают это дезинформирование координируемым со стороны администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
Указывается, что подобные публикации в основном тиражируют приближённые к Белому дому издания. Они «намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море» и «раскручивают «фантастические» истории о неких гражданах, сподобившихся на арендованной «яхте» осуществить столь сложную диверсию», подчеркнули представители дипмиссии.
«Любому здравомыслящему человеку понятно, что подготовка и реализация такого теракта под силу лишь отдельным государствам, обладающим определенными технологиями», — также говорится в комментарии.
Попытки дезинформирования читателей в посольстве объяснили намерением не допустить выявления истинных исполнителей и заказчиков диверсии на «Северных потоках». Дипломаты также призвали представителей американской стороны к проведению прозрачного международного расследования инцидента на магистралях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее New York Times заявила, что теракт устроила «проукраинская группировка» диверсантов, финансируемая инвестором с Украины. Проводивший ранее независимое расследование диверсии американский журналист Сеймур Херш назвал эту версию сумасшедшей и выданной прессе разведывательными ведомствами США.