Вашингтон, 16 марта 2023, 22:42 — REGNUM В Пентагоне пока не решили, будут ли США требовать у России возвращения упавшего 14 марта в Чёрное море беспилотника или компенсации за него. Об этом сказал журналистам 16 марта официальный представитель минобороны Патрик Райдер.

БПЛА ВВС США
БПЛА ВВС США
U.S. Air Force

«Мне об этом пока неизвестно», — кратко ответил Райдер, добавив, что не располагает информацией о планах по поднятию обломков беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом известно, что специалисты Минобороны РФ обнаружили беспилотник MQ-9 Reaper на дне моря в день его падения.