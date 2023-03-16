В Пентагоне не знают, будут ли требовать возвращения упавшего американского беспилотника

Вашингтон, , 22:42 — REGNUM В Пентагоне пока не решили, будут ли США требовать у России возвращения упавшего 14 марта в Чёрное море беспилотника или компенсации за него. Об этом сказал журналистам 16 марта официальный представитель минобороны Патрик Райдер.

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«Мне об этом пока неизвестно», — кратко ответил Райдер, добавив, что не располагает информацией о планах по поднятию обломков беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом известно, что специалисты Минобороны РФ обнаружили беспилотник MQ-9 Reaper на дне моря в день его падения.