Песков не смог ответить на вопрос об источнике сил Путина

Москва, , 22:19 — REGNUM Как у президента России Владимира Путина хватает сил на работу в очень напряжённом графике, неизвестно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не смог ответить на этот вопрос РИА Новости.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эту загадку пытаются все решить последние 22 года», — сказал он.

Поводом для вопроса стал насыщенный день президента 16 марта. Владимир Путин давал поручения, выступал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и встречался с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин не испытывает проблем со здоровьем, заявлял Дмитрий Песков в августе 2022 года. Тогда он подчеркнул, что российский лидер работает в активном режиме.