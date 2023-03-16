Севастополь, 16 марта, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Специалисты Минобороны РФ обнаружили упавший в Чёрное море американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом 16 марта сообщает севастопольское издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству и знакомый с деталями операции.

Сергей Корсун ИА REGNUM MQ-9 Reaper готов к бою

По информации источника, беспилотник был найден ещё в день происшествия 14 марта на дне моря в 60 км от Севастополя на глубине 850–900 метров. Дрон нашли при помощи подводного робота недалеко от глубоководной ветки газопровода «Южный поток».

Отмечается, что сейчас на месте падения аппарата дежурит российский военный корабль, а ближайший периметр этого района охраняется. В настоящее время специалисты принимают решение о дальнейших действиях по подъёму MQ-9 со дна.

«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъём, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъёмах затонувших глубоководных подводных лодок», — сказал источник.

Он добавил, что такие средства есть в распоряжении армии и флота и сейчас разрабатывается план их эффективного использования. При этом не исключается сценарий, при котором США постараются уничтожить БПЛА, используя свои средства до его поднятия на поверхность.

Также подчёркивается, что для российских военных интерес представляет внутренняя электронная «начинка» аппарата и его двигатель.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта американский БПЛА упал в Чёрное море. В Минобороны РФ отметили, что поднятые на перехват российские истребители не вступали в контакт с дроном, а беспилотник начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул в море. 16 марта Пентагон опубликовал видео инцидента.