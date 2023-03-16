Париж, 16 марта, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Власти Франции задействовали положение 49-й статьи конституции, позволяющее принять закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший протесты и забастовки, без голосования в парламенте. Об этом сообщает 16 марта телеканал BFM.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/ЕРА/ТАСС Протесты против пенсионной реформы во Франции

Президент Эммануэль Макрон, отмечают источники телеканала, не уверен, что в Национальном собрании Франции — нижней палате парламента — проект пенсионной реформы получит нужную поддержку.

«Возникающий разрыв в голосах не позволяет нам подвергать риску эту фундаментальную реформу», — заявили источники в окружении премьер-министра Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные демонстрации против повышения пенсионного возраста прошли в Париже 15 марта. В акциях протеста 11 марта по всей стране приняли участие около 370 тыс. человек. К 2030 году французские власти планируют увеличить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.