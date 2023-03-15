Массовая акция протеста против пенсионной реформы началась в Париже
Париж, 15 марта 2023, 17:53 — REGNUM В Париже началась восьмая акция протеста против пенсионной реформы во Франции. Об этом 15 марта сообщает ТАСС.
Отмечается, что на площади перед Домом инвалидов собрались тысячи людей. Участники протестов выступают против принудительного принятия закона и требуют введения налога на сверхприбыль.
«Никогда не поздно выходить на улицу. Мы полны решимости продолжать отстаивать нашу позицию. Мы не согласимся с этой реформой», — сказал журналистам глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез.
По его словам, применение французским правительством статьи 49-3 о принудительном принятии закона в обход парламента стало бы худшим вариантом.
Участники демонстрации требуют отказаться от проведения реформы или хотя бы добиться баланса пенсионной системы за счёт повышения сборов с крупного бизнеса и введения налога на сверхприбыль.
Напомним, в январе премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, которая предполагает, в частности, повышение пенсионного возраста до 64 лет, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов. 11 марта Сенат одобрил проект пенсионной реформы. 15 марта совместная комиссия из депутатов и сенаторов должна согласовать финальную версию документа, после чего он будет внесён на рассмотрение в парламент.