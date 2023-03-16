Путин заявил, что слухи о смерти экономики России сильно преувеличены
Путин напомнил Евросоюзу, почему не надо рыть другому яму
Москва, 16 марта, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Инфляция в России в марте 2023 года составит около 4%, заявил 16 марта в своем выступлении на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.
Это заметно меньше, чем в странах еврозоны, где политики «ждут коллапса российской экономики» и стараются убедить и сами себя, и партнеров России в неизбежности такого коллапса, отметил президент.
Такую ситуацию уместно проиллюстрировать словами Марка Твена о том, что «слухи о моей смерти сильно преувеличены», полагает Владимир Путин.
Эффект от антироссийских санкций для стран Запада оказался во многом обратным задуманному, в связи с чем западным политикам стоило бы также ознакомиться с русской пословицей о том, почему не надо рыть яму другому, добавил президент.
Как сообщалось ранее, в своем выступлении Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023 года в России ожидается существенный рост ВВП.