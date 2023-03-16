Донецк, 16 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило 16 марта Минобороны. Также в районе населенного пункта Камышевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, известило военное ведомство.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (16.03.2023 г.)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе и технике. Только на донецком направлении за сутки украинские военные потеряли 275 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Ураган», гаубицу Д-20, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.

На купянском направлении в районах населенных пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

Кроме того, на краснолиманском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На херсонском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30. На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные нанесли комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка Донецкой Народной Республики, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, СВО на Украине продолжается уже 386-й день. По-прежнему одной из самых горячих точек СВО остаётся донецкое направление. Накануне Минобороны РФ известило, что потери ВСУ там составили до 160 военнослужащих. До 60 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях.