Москва, 16 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Ответственные предприниматели не отделяют себя от своего региона и населенного пункта, а направляют средства в школы и другие социальные объекты. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, ответственный бизнес активно участвует в развитии своего региона, населённого пункта, вместе с государством направляет средства в вузы, школы, систему здравоохранения, образования, во все сферы, которые важны для жителей, поддерживает социальные программы.

Глава государства отметил, что ответственный предприниматель является настоящим гражданином Российской Федерации, который не прячет активы в офшорах, регистрирует компании в России, не попадая в зависимость от властей иностранных государств.

Как передавало ИА REGNUM, Путин также заявил, что рост российского внешнеторгового оборота за 2022 год в целом превысил 8%. Он также отметил, что инвестиции, сделанные сейчас в экономику России, окупятся сторицей завтра.