Москва, 16 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Инвестиции, сделанные сейчас в экономику России, окупятся сторицей завтра. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool Владимир Путин

«Своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра», — заявил он.

Глава государства отметил, что такой прогноз верен как для обрабатывающей промышленности, так и для российских брендов на рынке потребительских товаров, внутреннего туризма и других сфер.

Как передавало ИА REGNUM, глава государства также отметил, что Москва смогла компенсировать закрытие для России западных рынков и расширила торговые контакты со странами быстро растущих регионов мира.