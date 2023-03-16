Москва, 16 марта, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Москва смогла компенсировать закрытие для России западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира. Об этом заявил 15 марта президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Владимир Югасов Regnum Москва-Сити

«Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстро растущих регионов мира», — заявил российский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, Путин также заявил, что рост российского внешнеторгового оборота за 2022 год в целом превысил 8%. Глава Российского государства также отметил, что экономика России приобретает принципиально иное качество, её развитие начинается по новой модели.