Москва, 16 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого роста, и это не является случайным всплеском. Об этом 16 марта заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причём в реальном выражении», — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что речь идёт не о случайном всплеске, а о том, что внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.

Президент добавил, что в основе роста лежат стабильность рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, снижение инфляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что рост российского внешнеторгового оборота за 2022 год в целом превысил 8%.