Москва, 16 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В России урожай значительно превышает европейские показатели, им даже за репой придётся ездить в РФ, заявил 16 марта глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

По словам российского лидера, год назад западные страны выкручивали руки своим компаниям и вынудили многих из них уйти с российского рынка.

«Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», — заявил Путин.

Однако, добавил он, жизнь по-другому распорядилась — теперь сами западные страны вплотную столкнулись с такими же проблемами.

«Дошло до того, что некоторые руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придётся ехать», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году обновили рекорд по сбору масличных культур, собрав 25,6 млн тонн подсолнечника, сои и рапса. Также по итогам прошлого года собранный объём плодов и ягод превысил показатель 2021 года на 5% и составил более 1,5 млн тонн.