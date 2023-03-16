Москва, 16 марта, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Во втором квартале 2023 года ожидается существенный рост ВВП, заявил 16 марта в ходе выступления на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В экономике набирают силы позитивные тенденции, сказал президент.

По итогам марта 2023 года инфляция составит около 4%, отметил глава государства.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП.