Вашингтон, 16 марта, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Россия по-прежнему обязана выполнять условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), несмотря на заявления о приостановке исполнения требований этого документа. Заявление с таким утверждением опубликовано Государственным департаментом США.

Госдеп США

«Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора», — говорится в тексте бюллетеня.

В Госдепе также выразили озабоченность сложившейся с ДСНВ ситуацией и заявили о готовности обсуждать варианты решения проблемы на встречах между представителями внешнеполитических ведомств США и РФ. России также напомнили о возможности проведения инспекции в Штатах для проверки соблюдения договорённостей. Санкции таким визитам не помешают, заверили в Госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал 28 февраля закон о приостановлении участия Российской Федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной закону о недопустимости ядерной войны даже после приостановки своего участия в ДСНВ.