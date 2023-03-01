Пекин, , 15:40 — REGNUM Китайская социальная сеть TikTok вводит ограничения по времени её использования для лиц моложе 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Социальная сеть TikTok © Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По её информации, в ближайшее время для каждого аккаунта, который принадлежит пользователю моложе 18 лет, будет автоматически установлено ограничение на 60 минут в день.

Уточняется, что после достижении данного лимита школьникам будет предложено ввести код доступа, чтобы они смогли продолжить просматривать соцсеть. Социальная сеть предлагает подросткам, для которых мало 60 минут, самим установить ежедневный лимит времени до 100 минут ежедневно.

Отмечается, что несовершеннолетние моложе 13 лет смогут пользоваться соцсетью больше 60 минут лишь с разрешения законных представителей, которым нужно будет установить либо ввести код доступа, для продления просмотров ещё на 30 минут.

По информации пресс-службы, разработчики социальной сети внедрили функцию, которая позволит родителям установить расписание отключения уведомлений для подростка. Так, школьники в возрасте от 13 до 15 лет не будут получать push-уведомления с 21:00, в возрасте от 16 до 17 лет — с 22:00.

Уточняется, что эти нововведения будут доступны всем пользователям в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, почти две трети жителей США считают обоснованным введение в стране запрета на пользование соцсетью Tik Tok.