Москва, , 08:34 — REGNUM Россия и Сирия планируют 40 инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики и промышленности, заявил президент САР Башар Асад по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, заседание совместной российско-сирийской комиссии было сосредоточено, в частности, на инвестиционных проектах, а также на соглашении, которое будет подписано.

«Оно касается 40 конкретных инвестиционных проектов», — сказал он в интервью РИА Новости.

Асад уточнил, что речь идёт об энергетике, электричестве, нефти, транспорте, жилищном строительстве, сферах, связанных с промышленностью, и многих других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад готов поддержать усиление сотрудничества с Россией в части создания на территории страны новых военных баз. Он также выразил готовность помочь расширению уже имеющихся военных объектов в Сирии.

Также сирийский лидер однозначно поддержал расширение военного присутствия России в Сирии. При этом президент Сирии подчеркнул секретность такого сотрудничества, так как это военный вопрос.