РИА Новости: Асад выразил готовность поддержать Россию в увеличении количества военных баз в Сирии

Москва, , 08:01 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад готов поддержать усиление сотрудничества с Россией в части создания на территории страны новых военных баз. Он также выразил готовность помочь расширению уже имеющихся военных объектов в Сирии. Об этом сирийский лидер заявил изданию РИА Новости.

Башар Асад Facebook.com/SyrianPresidency

«Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание — это хорошо», — сказал Асад.

Он однозначно поддержал расширение военного присутствия России в Сирии. При этом президент Сирии подчеркнул секретность такого сотрудничества, так как это военный вопрос.

Асад также выразил надежду, что военное присутствие РФ в стране будет временным и направленным исключительно на борьбу с терроризмом. Он уверен, что российские базы помогут урегулировать международный баланс сил в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада, объединившись, начали третью мировую войну, которую ведут при посредничестве президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявил президент Сирии. Эта война отличается от традиционной и ведётся руками Украины, считает он.