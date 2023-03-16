Москва, 16 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В сложившейся очень сложной для Украины ситуации в Артёмовске важным для Киева остаётся не нанести ущерб своему имиджу и сохранить престиж Владимира Зеленского, поэтому ВСУ кидают сотню за сотней плохо подготовленных военных, которые используются как «пушечное мясо», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире Kim Iversen show.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что для ВСУ является крайне важным провести контрнаступление. В противном случае Киев лишится поддержки Запада.

Полянский отметил, что в настоящее время Россия и Украина подошли к порогу серьёзных военных событий, которые сложатся не в пользу Киева. Одним из факторов, который играет против ВСУ, являются погодные условие — украинские военные не могут использовать тяжелую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, на краснолиманском направлении беспилотники установили нахождение разведгруппы 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которая делала вылазки на позиции российских войск. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций.