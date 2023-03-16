Пекин, 16 марта, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Россия подала хороший пример мудрых действий в ситуации, когда к Крыму приближался американский беспилотный летательный аппарат, считают читатели китайского портала «Гуаньча». Они восхищены действиями РФ и потешаются над смешным положением Соединённых Штатов в этой ситуации.

Wetron.com.cn Беспилотник

«Лучший результат, которого Россия могла достичь, пропустив незваного гостя с дурными намерениями в свои воды и не открывая при этом огня! Москва подает хороший пример!» — отметил один из пользователей.

Читатель портала с ником LCKMate расценил инцидент как публичный удар по лицу США, считавших себя неуязвимыми и способными попасть куда угодно. Он поблагодарил Россию за показательный урок. «Так и надо поступать с хулиганами, которые беззастенчиво заглядывают за чужие двери», считает другой пользователь.

Жители Китая также шутят, что американский дрон «выпил лишнего и рухнул в море». Нелепыми называют обвинения РФ в непрофессионализме и некомпетентности после того, как дрон США «оказался на морском дне».

«Срочные новости: имперский беспилотник США был напуган до недержания истребителями русских и сам прыгнул в море!» — высмеял ситуацию читатель Мэн Дада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России отмечали, что беспилотник MQ-9 Вооруженных сил США, двигавшийся по направлению к Крыму, упал 14 марта в Чёрное море из-за собственного резкого маневрирования. Российские истребители с ним в контакт не вступали.