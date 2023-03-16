Вице-спикер Совфеда Косачев: надо создавать условия для возвращения уехавших россиян

Москва, , 02:42 — REGNUM Нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших россиян, которые не приняли российскую спецоперацию. Об этом заявил и к этому призвал вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга 15 марта.

Очередь уезжающих Николай Гернет © ИА REGNUM

По мнению Косачева, для российского общества должно быть стратегией содействие возвращению на родину тех, кто «в какой-то момент дрогнул и родину покинул».

«Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных — что все, кто уехал, начинают относиться к ним как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы», — сказал вице-спикер.

Косачев считает, что должен быть к желающим вернуться индивидуальный подход, диалог, их не стоит «превращать в изгоев и оппонентов государства».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем, кто не поддерживает действия ВС РФ и не согласен с проводимой спецоперацией в защиту Донбасса, покинуть Россию.