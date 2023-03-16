Глава Крыма Аксенов предложил всем, кто не согласен со спецоперацией, покинуть Россию

Симферополь, , 00:56 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем, кто не поддерживает действия вооруженных сил РФ и не согласен с проводимой специальной военной операцией в защиту Донбасса, покинуть Россию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Миллет».

Сергей Аксенов Kremlin.ru

Аксенов уверен, что в момент, когда Россия «противостоит злу», все споры и амбиции должны уйти в прошлое.

«Если личные амбиции мешают общему делу, надо их засунуть куда подальше. Закончится все нашей победой, справедливость восторжествует», — сказал Аксенов.

Всем несогласным со спецоперацией глава Крыма предложил отказаться от мер социальной поддержки, от гражданства и уехать в другую страну. Он подчеркнул, что после возвращения в Россию эти люди «станут тормозом, внутренней пятой колонной».

Как сообщало ИА REGNUM, актриса и телеведущая Яна Поплавская помогает военнослужащим, участвующим в спецоперации, и ждёт возвращения сына Клима с СВО. Она рассказала, как восприняла его решение отправиться в зону соприкосновения.