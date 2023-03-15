Киль, Германия, 16 марта, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Компания Германии выплатит 1,3 млн евро штрафа за продажу продукции в Россию. Такое решение принял суд, постановив, что фирма осуществила сделку в нарушение санкционных ограничений, сообщило немецкое издание Stern.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Информация о судебном вердикте была опубликована прокуратурой города Киля. Поясняется, что компания продала России гидравлический молот. Оборудование было использовано для строительства Крымского моста.

«Окружной суд Киля наложил штраф на лицо, представляющее компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций против России», — говорится в статье.

Поставка оборудования в Россию состоялась в 2016–2017 годах. Сумма наложенного на компанию штрафа соответствует цене гидравлического молота. Помимо этого, представителя фирмы обязали выплатить государству 18 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Еврокомиссия выступила с предложением ввести на территории Евросоюза уголовное наказание для тех, кто помогает обходить антироссийские санкции. Предлагается ввести наказание в виде тюремного заключения на срок не менее пяти лет и штраф в размере не менее 5% от годового оборота компании, нарушившей запрет.