Марк Милли: минобороны США удалённо уничтожило информацию на упавшем в Чёрное море БПЛА

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Представители министерства обороны Соединённых Штатов Америки стёрли с беспилотного устройства, упавшего в Чёрном море, всю ценную информацию. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе пресс-конференции.

Марк Милли U.S. Army

Он заявил, что США намерены предпринять действия для возвращения обломков беспилотника на американскую территорию, но пока такое решение не принято. При этом Милли констатировал, что возвращать особо нечего, так как аппарат, скорее всего, «развалился на части». Тем не менее обломки являются собственностью Штатов, подчеркнул он. Поднять летательное устройство будет очень трудно, так как оно находится на глубине 4-5 тыс. футов (1,2–1,5 км), также сказал генерал.

«Что касается возвращения обломков, то, действительно, у нас нет кораблей в этом районе. Но в данном регионе у нас много союзников и друзей», — сказал Милли.

Он также рассказал о принятии «соответствующих мер» для того, чтобы данные беспилотника перестали представлять интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России отмечали, что беспилотник MQ-9 Вооруженных сил США упал 14 марта в Чёрное море из-за собственного резкого маневрирования. Российские истребители с ним в контакт не вступали.