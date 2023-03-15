Вашингтон, 15 марта, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Глава минобороны США Ллойд Остин озвучил позицию американских властей относительно ситуации с Артёмовском (Бахмут) в ДНР, где идут ожесточённые бои. Об этом он сказал журналистам 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По словам шефа Пентагона Остина, США оставляют президенту Украины Владимиру Зеленскому самому решать, как быть с Артемовском, но при этом считают, что «потеря города не будет означать поражение Киева».

Как сообщало ИА REGNUM, если в Артемовске ВСУ будут окружены и потерпят полное поражение, Зеленского ждёт физическая расправа. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.