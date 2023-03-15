Москва, 15 марта, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Длившиеся три часа переговоры президента России Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада завершились, сообщил 15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Башар Асад и Владимир Путин

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По словам Пескова, переговоры лидеров России и Сирии стартовали в 17:06 и завершились около 20:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в ходе встречи президентов России и Сирии стороны отметили развитие отношений, в том числе и в экономической сфере. По итогам 2022 года товарооборот между странами увеличился на 7%.

Сирийский лидер выразил поддержку Российской Федерации в спецоперации на Украине.

Затем Путин остановился на трагическом землетрясении в Сирии и подтвердил дальнейшее оказание стране всевозможной помощи в ликвидации последствий бедствия.

Также Путин и Асад обсудили борьбу с международным терроризмом. Совместные усилия двух стран способствовали достижению существенных результатов в этом, отметил российский лидер. Асад поблагодарил российского коллегу за стойкую позицию на международной арене.

В ходе переговоров затрагивалась тема о сирийско-турецких взаимоотношениях и аспекты урегулирования ситуации в Сирии.