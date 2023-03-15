Москва, , 17:22 — REGNUM Глава Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку Российской Федерации в спецоперации на Украине.

Президент Сирии Бараш Асад на встрече с Владимиром Путиным kremlin.ru

«Хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после спецоперации, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации», — заявил сирийский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин и Башар Асад проводят переговоры в Кремле. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом заявил, что отношения двух стран развиваются.