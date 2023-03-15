СМИ Германии рассказали о «плане Кремля по сближению с Молдавией»

Молдавия, , 19:55 — REGNUM Немецкая газета Suddeutsche Zeitung 15 марта рассказала читателям о якобы имеющихся в ее распоряжении документах, свидетельствующих о наличии у Кремля «плана по сближению с Молдавией».

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

Согласно пересказанным материалам, власти России намеревались противодействовать сближению Молдавии с НАТО и блокировать деятельность политических сил, настроенных антироссийски.

Предполагалось, по данной информации, подписать ряд новых двусторонних соглашений, в том числе в военной сфере и в области образования и рынка труда.

Ранее в МИД России после заявлений руководителей Молдавии о том, что Москва якобы провоцирует протесты в Кишиневе, призвали «прекратить антироссийскую риторику».