МИД России призвал Молдавию к сдержанности в ситуации с Приднестровьем

Москва, , 18:43 — REGNUM Россия призывает власти Молдавии прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, заявили в МИД РФ 2 марта.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в МИД призвали Кишинев проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье.

Ситуацию в регионе расшатывает Киев, но в Кишиневе не обращают на это внимание, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий по урегулированию приднестровской проблемы», — отметил Захарова.

Ранее приднестровские, молдавские и украинские СМИ сообщали о стягивании войск ВСУ к границе с Приднестровьем. По одной из версий, цйель ВСУ — захват крупных складов боеприпасов на территории республики.

Президент Молдавии Майя Санду ранее обвинила Россию в попытке устроить в Молдавии «переворот» — именно этим, по ее словам, объясняются массовые митинги в Кишиневе, участники которых требуют снизить энерготарифы и провести досрочные выборы.