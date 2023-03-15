Будапешт, 15 марта, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Венгрия сохранит национальную идентичность и не допустит иностранного диктата, страна сама выберет свой путь развития. Об этом 15 марта по случаю годовщины национально-освободительной революции 1848–1849 годов заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Európa Pont Виктор Орбан

Он напомнил о начале 175 лет назад «великого шествия венгерской свободы, которое иногда делало повороты и заходило в тупик, но оно продолжается и сегодня».

На городской площади Кишкёрёш у дома национального героя Венгрии Шандора Петёфи Орбан сказал, что «видно, когда иностранцы пытаются указать венграм, как им жить». «Они готовы переплавить страну и сделать из Венгрии часть европейской сверхдержавы, но в каждом венгре есть маленький Петёфи, и эти попытки не увенчаются успехом», — добавил премьер-министр.

На празднике в Дьёре министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также подтвердил, что страна не допустит диктата извне и сохранит свою свободу.

По его словам, Венгрия выступает за мирное решение украинского конфликта и не допустит втягивания страны в вооружённое столкновение.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра обороны Венгрии Криштофа Салаи-Бобровницки, страны ЕС всё активнее вовлекаются в конфликт на Украине и в скором времени дойдёт и до отправки в ВСУ, помимо вооружения, и человеческих ресурсов.