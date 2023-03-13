Министр обороны Венгрии заявил, что Европе придётся отправлять солдат на Украину

Будапешт, , 23:15 — REGNUM Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сказал, что страны ЕС всё активнее вовлекаются в конфликт на Украине, и в скором времени дойдёт и до отправки в ВСУ, помимо вооружения и человеческих ресурсов. Об этом сообщает портал Index.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Салаи-Бобровницки, лидеры западных стран решили вывести украинскую ситуацию на всеобщий уровень.

Министр напомнил, что Киев получает большую помощь в виде техники и вооружения. ВСУ обеспечивают танками, истребителями.

«Если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся. Таким образом, Европа окажется в центре войны», — предупредил глава минобороны Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия не намерена поставлять киевскому режиму вооружение, однако Будапешт продолжит подготовку украинских военных врачей и оказание помощи раненым военнослужащим. Об этом заявил 13 марта Криштоф Салаи-Бобровницки.