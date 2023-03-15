«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России

Самара, , 19:38 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла 15 марта в Самаре и завершилась со счётом 2:2.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

На 46-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Хесус Медина. Однако затем футболисты «Крыльев Советов» забили два мяча, отличились форварды Владимир Писарский на 49-й минуте и Дмитрий Цыпченко на 64-й.

ЦСКА смог уйти от поражения благодаря голу нападающего Фёдора Чалова, который реализовал пенальти.

Ответный матч ЦСКА и «Крыльев Советов» состоится 5 апреля в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» вышел в первый этап полуфинала пути регионов Кубка России, разгромив «Ахмат» со счётом 3:0.