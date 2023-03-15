Грозный, 15 марта, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России. Встреча прошла 15 марта в Грозном и завершилась со счётом 3:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. На 39-й футболисты «Ахмата» остались в меньшинстве после удаления полузащитник Артёма Тимофеева.

Во втором тайме хавбек «Краснодара» Никита Кривцов оформил дубль, отличившись на 60-й и 93-й минутах.

Таким образом, «Краснодар» вышел в первый этап полуфинала пути регионов Кубка России, «Ахмат» завершил выступление в турнире.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта тольяттинский клуб «Акрон» обыграл московский «Локомотив» и прошёл в полуфинал пути регионов Кубка России.