Посол в США рассказал, что отверг обвинения против России по ситуации с беспилотником

Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Во время беседы с сотрудниками Госдепа посол России в США Анатолий Антонов отверг все обвинения в адрес ВС России в ситуации с упавшим в Черное море американским беспилотником, заявил Антонов в интервью «России 1».

Анатолий Антонов Mil.ru

Кроме того, посол, по его словам, обозначил в беседе с заместителем госсекретаря Карен Донфрид озабоченность России «в отношении различных аспектов деятельности США».

Примерно половина 30-минутной беседы была посвящена ситуации с беспилотником и столько же — обсуждению общих вопросов, добавил Антонов.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложили об инциденте с американским беспилотником.