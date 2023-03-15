Симферополь, 15 марта, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Темпы бронирования летнего отдыха в гостиницах Крыма остаются невысокими, заявил 15 марта министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В этих условиях отельеры снижают цены (до 30%) и предлагают гостям дополнительные опции, такие меры показывают свою эффективность, сказал он.

В настоящее время стоимость заказа летнего отдыха в Крыму ниже, чем была в 2022 году, и ниже, чем в других регионах России, добавил Волченко.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Крыму не ждут увеличения количества туристов ввиду отсутствия авиасообщения, но надеются, что турпоток сохранится на уровне 2022 года.