Haaretz: МИД Израиля заблокировал визит Борреля после критики судебной реформы

Тель-Авив, Израиль, , 18:48 — REGNUM МИД Израиля прилагает усилия, чтобы заблокировать визит представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в страну из-за его критических высказываний по поводу политики Иерусалима. Об этом пишет местная газета Haaretz.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, глава евродипломатии намеревался посетить страну, однако израильская сторона дала понять, что данный визит является нежелательным.

«Нет причин награждать его (Борреля — прим.) за его поведение», — цитирует газета неназванного представителя израильского МИД.

Недовольство Иерусалима вызвала статья Борреля, в которой он раскритиковал политику страны. Помимо этого, в ходе обращения к Европарламенту представитель ЕС указал на ухудшение демократии в Израиле.

Напомним, что в Израиле продолжаются акции протеста, начавшиеся в январе, против реформы в судебной системе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Боррель заявил, что за прошедший год Европейский союз практически исчерпал свои возможности для введения новых антироссийских санкционных мер.