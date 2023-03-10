Боррель заявил, что ЕС почти исчерпал возможности для введения новых антироссийских санкций

Брюссель, , 17:03 — REGNUM За прошедший год Европейский союз практически исчерпал свои возможности для введения новых антироссийских санкционных мер. Об этом 10 марта заявил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель в интервью порталу Euractiv.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций», — сказал он.

При этом глава евродипломатии отметил, что через год после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, по его мнению, «было бы странно», если бы имелось ещё много вариантов санкций.

«Мы приближаемся к последним ступеням лестницы», — добавил Боррель, уточнив, что теперь ЕС стоит сосредоточиться на том, чтобы увеличить свою военную и финансовую помощь Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Евросоюз не может найти и заморозить все находящиеся в ЕС российские активы, то это проблемы европейцев.