«Акрон» по пенальти обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка России

Жигулевск, Самарская область, , 21:17 — REGNUM Тольяттинский «Акрон» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу 14 марта обыграл московский «Локомотив».

Матч Акрон — Локомотив. Цитата из видео с канала: МАТЧ

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Акрон» оказался сильнее — 7:6.

На этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой выявляется полуфиналист Пути регионов в Кубке России.

Как сообщалось ранее, форвард «Локомотива» Артём Дзюба не полетел с командой на матч с «Акроном», нападающему решили дать отдых перед матчем очередного тура Российской премьер-лиги.