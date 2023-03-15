Белгород, 15 марта, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Канал поставок оружия и боеприпасов, незаконно поставляемых из зоны специальной военной операции, перекрыт в Белгородской области. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что задержаны двое мужчин, у которых изъяты боеприпасы, привезённые из зоны спецоперации.

У них было 67 гранатомётов, 14 единиц противотанковых управляемых ракет 9М113, 77 ручных гранат и запалов к ним, в том числе Ф-1. Также изъяты 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг и более 15 тыс. патронов различного калибра.

Сообщается, что против подозреваемых возбудили уголовное дело. Белгородский районный суд признал их виновными. Один из них получил три года колонии строгого режима. Второго приговорили к трём годам условно за активное содействие в расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в передаче спецслужбам Украины информации о российских воинских частях.