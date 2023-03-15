Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Главное

Москва, , 14:58 — REGNUM У прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, необходимо жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в РФ. С этими и другими заявлениями российский президент Владимира Путина выступил 15 марта в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы государства, в год 300-летия российской прокуратуры сделано многое: «После вмешательства прокуроров были восстановлены права более 1,1 млн человек, которые столкнулись с несправедливостью, нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав».

Говоря об обстановке с законностью в новых регионах России, Путин отметил, что она остается сложной:

«Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров. Обстановка в этих регионах остаётся, как всем нам известно, сложной. Поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счёт опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан».

«Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия. Точно так же и в полном объеме они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве. А семьи погибших наших товарищей — всю необходимую поддержку», — сказал глава государства.

Касаясь темы продления антироссийских санкций, Путин отметил: «На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним: расширением экономических свобод. Но, конечно, всё должно быть в рамках закона, это тонкая работа, я прошу вас ее настроить».

По словам Путина, в РФ идет масштабная работа по наращиванию мощностей для выпуска новых вооружений. «В России выделяется достаточно средств на гособоронзаказ и предприятия ОПК, они должны тратиться рационально», — отметил глава государства.

Также Путин призвал прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране. По его словам, прокуроры должны жестко бороться со взятками и коррупционными схемами, особенно в сфере ОПК.

По словам генпрокурора Игоря Краснова, за год в России признаны нежелательными 23 международных НПО, еще 17 запрещены после «кратно возросшей антироссийской пропаганды».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 15 марта находится в Бурятии. Тем не менее, глава государства нашел время для того, чтобы принять участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры и призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране. По словам российского лидера, прокурорам следует незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с социальными выплатами, обеспечением жильём.