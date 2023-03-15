Минобороны: ВС России сбили вертолёт Ми-8 и уничтожили три радиолокационные станции ЗРК противника

Москва, , 13:38 — REGNUM Российские войска уничтожили за сутки три радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 ВСУ и сбили один вертолёт. Об этом 15 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новодмитровка, Красное и Украинск (ДНР) были вскрыты позиции трёх радиолокационных станций украинских зенитных ракетных комплексов С-300, после чего они были уничтожены.

Также, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 101 артиллерийскому подразделению ВСУ, а также живой силе и технике в 197 районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны заявили, что «южная» группировка ВС РФ уничтожила до 160 военных противника.