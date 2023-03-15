Минобороны РФ: «Южная» группировка ВС России уничтожила до 160 военных противника

Москва, , 13:27 — REGNUM «Южная» группировка Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила на донецком направлении до 160 военнослужащих противника, сообщили в Министерстве обороны 15 марта.

Работа расчетов пушек «Гиацинт» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также на данном направлении было уничтожено 14 единиц техники — танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 Paladin.

Кроме того, в трех населенных пунктах на территории ДНР, временно оккупированных Киевом, уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ, сообщили в Министерстве

Днем ранее, 14 марта, в ведомстве сообщили, что за сутки на донецком направлении было уничтожено до 150 военных противника, а также 15 единиц техники.